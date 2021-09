Se mi vaccino oggi quando potrò avere il certificato verde? E quanto dura? La guida (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo quanti giorni è possibile scaricare il green pass? E quanto dura? Domande e risposte sulla certificazione verde, che dal 15 ottobre è obbligatoria per tutti i lavoratori Leggi su corriere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo quanti giorni è possibile scaricare il green pass? E? Domande e risposte sulla certificazione, che dal 15 ottobre è obbligatoria per tutti i lavoratori

Advertising

valigiablu : Luca Mercalli: “La risposta dell’Italia in tema di contrasto ai cambiamenti climatici non è all’altezza della sfida… - rtl1025 : ?? Il presidente #USA #Biden annuncerà oggi che gli Usa vogliono donare altre 500 milioni di dosi di #vaccino… - Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - IvoAyrton : RT @WCostituzione: @LBaccio @Puupy100000 @Valenti44837922 'Il video è stato realizzato dopo la morte di una signora “non vaccinata”. Propri… - paolavalenti29 : RT @autocostruttore: Anche oggi Cacciari durante l'intervista di Alino Milan su Radio24 ha dichiarato che ha ricevuto centinaia di mail da… -