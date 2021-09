Se anche Amazon vuole legalizzare la cannabis (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ci sono due alleati che non ti aspetti: Amazon e cannabis. L’azienda di e-commerce sta facendo pressioni presso la Casa Bianca per una legge federale che possa legalizzare l’utilizzo della cannabis negli Stati Uniti. Insomma, una battaglia che non si sta svolgendo soltanto in Italia – dove sono state di gran lunga superate le 500mila firme necessarie a far partire l’iter burocratico per la legge sulla cannabis legale -, ma che investe direttamente i piani più alti dell’economia degli OTT e il centro del potere politico e amministrativo dell’occidente. Ma perché Amazon ci tiene così tanto a promuovere una legge per la legalizzazione e, soprattutto, cosa sta facendo concretamente affinché ciò avvenga? LEGGI anche > La raccolta firme online per il referendum sulla ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ci sono due alleati che non ti aspetti:. L’azienda di e-commerce sta facendo pressioni presso la Casa Bianca per una legge federale che possal’utilizzo dellanegli Stati Uniti. Insomma, una battaglia che non si sta svolgendo soltanto in Italia – dove sono state di gran lunga superate le 500mila firme necessarie a far partire l’iter burocratico per la legge sullalegale -, ma che investe direttamente i piani più alti dell’economia degli OTT e il centro del potere politico e amministrativo dell’occidente. Ma perchéci tiene così tanto a promuovere una legge per la legalizzazione e, soprattutto, cosa sta facendo concretamente affinché ciò avvenga? LEGGI> La raccolta firme online per il referendum sulla ...

