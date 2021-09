Scuole del Sele-Tanagro: assistenza per oltre 30 studenti disabili (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – Torna l’assistenza specialistica nelle Scuole ricadenti nel territorio dell’Azienda consortile Agorà S10 di Palomonte. Un servizio che coinvolgerà oltre 30 studenti con disabilità, tra Scuole dell’Infanzia, della Primaria, delle secondarie di I grado e secondarie di II grado. Si tratta di un programma di sostegno che i piani di zona erogano negli istituti scolastici, attraverso l’attività di figure specialistiche, rispondenti ai reali bisogni dei singoli studenti, a supporto delle attività didattiche. È un servizio importante che può facilitare l’inserimento e l’integrazione scolastica di questi studenti. Da quest’anno, l’Azienda speciale consortile ha voluto qualificare il servizio sancendo un accordo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – Torna l’specialistica nellericadenti nel territorio dell’Azienda consortile Agorà S10 di Palomonte. Un servizio che coinvolgerà30contà, tradell’Infanzia, della Primaria, delle secondarie di I grado e secondarie di II grado. Si tratta di un programma di sostegno che i piani di zona erogano negli istituti scolastici, attraverso l’attività di figure specialistiche, rispondenti ai reali bisogni dei singoli, a supporto delle attività didattiche. È un servizio importante che può facilitare l’inserimento e l’integrazione scolastica di questi. Da quest’anno, l’Azienda speciale consortile ha voluto qualificare il servizio sancendo un accordo ...

