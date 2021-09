Scuola, l’allarme di Gimbe: “L’obiettivo della presenza al 100% è a rischio” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Molte le classi già in quarantena in Italia. Mancano, secondo la Fondazione, gli interventi necessari per evitare la diffusione dei contagi: «Non sono stati realizzati interventi sistematici su aerazione e ventilazione delle aule, nè sulla gestione dei trasporti» Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Molte le classi già in quarantena in Italia. Mancano, secondo la Fondazione, gli interventi necessari per evitare la diffusione dei contagi: «Non sono stati realizzati interventi sistematici su aerazione e ventilazione delle aule, nè sulla gestione dei trasporti»

