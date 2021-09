Scuola in presenza: puntare solo sulla vaccinazione è rischioso, lo dice Fondazione Gimbe (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti, ha detto il presidente della Fondazione Gimbe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) E' una strategia molto rischiosaesclusivamentesenza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti, ha detto il presidente dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

