Scuola | Costarelli presidi Lazio | ‘dirigenti sono garanti privacy di studenti e famiglie’

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “I dirigenti scolasticidel rispetto delladeglie delle loro famiglie. Ed è indiscussa la nostra attenzione su temi così delicati. Noi non entriamo nello specifico di chi è o non è vaccinato neanche per i lavoratori”. Lo dice all’Adnkronos Cristina, preside del liceo scientifico Newton a Roma e presidente per ildell’Associazione nazionaleinvitando i genitori “a segnalare aisituazioni in cui alcuni docenti potrebbero aver violato ladei ragazzi” attraverso la richiesta di informazioni legate alla loro avvenuta vaccinazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leggi Anche, le classi in quarantena per il Covid a pochi giorni dall'inizio: 37 a Milano, ...in Alto Adige La mancata partenza del tempo pieno in alcune aree è confermata da Cristina...... una sorta di dependance da utilizzare per fini utili non alla! - scrive il presidente dell'...erano le Asl a comunicare i positivi - racconta la presidente di Anp Lazio Cristinae ...Roma, 22 set. (Adnkronos) – “I dirigenti scolastici sono i garanti del rispetto della privacy degli studenti e delle loro famiglie. Ed è indiscussa la nostra attenzione su temi così delicati. Noi non ...In Italia una percentuale non irrilevante, l’88% dei 61.562 seggi elettorali si trova all’interno di edifici scolastici. È quanto ha messo in evidenza Cittadinanzattiva, nel XIX Rapporto sulla sicurez ...