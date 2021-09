Scuola chiusa perché non ci sono insegnanti, Casa (M5S): il caso di Ustica non è unico. Il diritto all’istruzione va garantito a tutti gli studenti (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Il caso di Ustica necessita di un intervento tempestivo a ogni livello, a partire dalla Regione Siciliana. Ho scritto in merito al Ministro Bianchi e, per conoscenza, all’Assessore Lagalla, al Direttore dell’ufficio scolastico regionale Dott. Suraniti e alla Dirigente scolastica di Ustica, Concetta Giannino. È inaccettabile che il diritto all’istruzione venga negato anche ad un solo studente”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ildinecessita di un intervento tempestivo a ogni livello, a partire dalla Regione Siciliana. Ho scritto in merito al Ministro Bianchi e, per conoscenza, all’Assessore Lagalla, al Direttore dell’ufficio scolastico regionale Dott. Suraniti e alla Dirigente scolastica di, Concetta Giannino. È inaccettabile che ilvenga negato anche ad un solo studente”: così Vittoria, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera. L'articolo .

