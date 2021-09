Scuola, Bianchi insiste: «L’obiettivo è togliere le mascherine nelle classi di vaccinati» (Di mercoledì 22 settembre 2021) «La sicurezza sta a cuore a tutti. Così come sta a cuore la necessità di curare l’equilibrio psicofisico dei nostri ragazzi». Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato del rientro a Scuola in un question time alla Camera. Uno degli argomenti trattati è quello dell’utilizzo delle mascherine in una classe dove tutti sono vaccinati, già motivo di scontro con i presidi. Per il ministro è possibile, laddove ci siano le condizioni per un distanziamento, permettere che vengano tolte. Anzi, è L’obiettivo finale: «Si tratta di una lettura del decreto del 6 agosto – ha detto Bianchi – quindi un’indicazione condivisa con le autorità sanitarie (Cts, ndr), un’indicazione verso cui tendere». Sulla gestione dei soggetti risultati positivi all’infezione o dei casi sospetti in ambito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) «La sicurezza sta a cuore a tutti. Così come sta a cuore la necessità di curare l’equilibrio psicofisico dei nostri ragazzi». Il ministro dell’Istruzione Patrizioha parlato del rientro ain un question time alla Camera. Uno degli argomenti trattati è quello dell’utilizzo dellein una classe dove tutti sono, già motivo di scontro con i presidi. Per il ministro è possibile, laddove ci siano le condizioni per un distanziamento, permettere che vengano tolte. Anzi, èfinale: «Si tratta di una lettura del decreto del 6 agosto – ha detto– quindi un’indicazione condivisa con le autorità sanitarie (Cts, ndr), un’indicazione verso cui tendere». Sulla gestione dei soggetti risultati positivi all’infezione o dei casi sospetti in ambito ...

