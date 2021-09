Scuola: 'alzi la mano chi è vaccinato', i genitori 'invasione illecita, intervenga il Garante' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "alzi la mano chi è vaccinato". E' la domanda più frequente che i prof dalla ripartenza delle lezioni in presenza entrando in classe pongono ai loro alunni. E poi: "La tua famiglia è vaccinata?"; "Che ne pensi del vaccino?"...Un lunga sequela di richiesta di informazioni sanitarie che "violano la privacy dei nostri figli e di noi genitori". "Sono continue le segnalazioni che ci arrivano da tutto il territorio nazionale. Lo avevamo previsto e temiamo il rischio di conseguenti discriminazioni tra alunni e famiglie. Questa è una invasione illecita su cui intendiamo mobilitarci". La denuncia all'Adnkronos è di Giusy D'Amico, presidente dell'associazione dei genitori 'Non si tocca la famiglia', che afferma: "I dati sensibili sono materia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "lachi è". E' la domanda più frequente che i prof dalla ripartenza delle lezioni in presenza entrando in classe pongono ai loro alunni. E poi: "La tua famiglia è vaccinata?"; "Che ne pensi del vaccino?"...Un lunga sequela di richiesta di informazioni sanitarie che "violano la privacy dei nostri figli e di noi". "Sono continue le segnalazioni che ci arrivano da tutto il territorio nazionale. Lo avevamo previsto e temiamo il rischio di conseguenti discriminazioni tra alunni e famiglie. Questa è unasu cui intendiamo mobilitarci". La denuncia all'Adnkronos è di Giusy D'Amico, presidente dell'associazione dei'Non si tocca la famiglia', che afferma: "I dati sensibili sono materia di ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: 'alzi la mano chi è vaccinato', i genitori 'invasione illecita, intervenga il Garante'... - JackyHopeWorld_ : RT @Vale__0613: Pov: hai 3 anni e sei al primo anno di scuola materna. La maestra fa una domanda e tu alzi la mano per rispondere. #jungko… - jungkookmysmile : RT @Vale__0613: Pov: hai 3 anni e sei al primo anno di scuola materna. La maestra fa una domanda e tu alzi la mano per rispondere. #jungko… - Vale__0613 : Pov: hai 3 anni e sei al primo anno di scuola materna. La maestra fa una domanda e tu alzi la mano per rispondere.… - wlafig4 : alzi la mano chi si è già rotto di andare a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola alzi Mordilo - Tutte le giraffe Alzi la mano chi negli anni '70 e '80 non ha avuto un quaderno, un astuccio, una cartelletta con ... Praticamente fra le grigie vie dei corridoi di scuola, i colori di Mordillo rappresentavano un vero e ...

La rivoluzione silenziosa del mite professor Cingolani ...di quell'ambientalismo radicale simboleggiato da una ragazza nordica che del marinare la scuola ha ... oltre a Cingolani cui va riconosciuto di averci provato, si alzi e salga sul palco, alla fine del ...

Scuola: 'alzi la mano chi è vaccinato', i genitori 'invasione illecita, intervenga il Garante' Il Sannio Quotidiano Scuola: ‘alzi la mano chi è vaccinato’, i genitori ‘invasione illecita, intervenga il Garante’ Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Alzi la mano chi è vaccinato”. E’ la domanda più frequente che i prof dalla ripartenza delle lezioni in presenza entrando in classe pongono ai loro alunni. E poi: “La tua ...

Scuola, dieci classi in quarantena Hub: verso la chiusura del Palaffari Mentre fatalmente cresce il numero delle quarantene a scuola. L’anno è partito bene ... Più un nido: ma almeno su quello anche la Dad alza le braccia.

la mano chi negli anni '70 e '80 non ha avuto un quaderno, un astuccio, una cartelletta con ... Praticamente fra le grigie vie dei corridoi di, i colori di Mordillo rappresentavano un vero e ......di quell'ambientalismo radicale simboleggiato da una ragazza nordica che del marinare laha ... oltre a Cingolani cui va riconosciuto di averci provato, sie salga sul palco, alla fine del ...Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Alzi la mano chi è vaccinato”. E’ la domanda più frequente che i prof dalla ripartenza delle lezioni in presenza entrando in classe pongono ai loro alunni. E poi: “La tua ...Mentre fatalmente cresce il numero delle quarantene a scuola. L’anno è partito bene ... Più un nido: ma almeno su quello anche la Dad alza le braccia.