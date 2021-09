Scommesse illegali: confisca per 22 milioni di euro fra Bari, Taranto, Foggia ed altre zone d’Italia Guardia di finanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Bari stanno dando esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva – emesso dal Tribunale di Bari – avente per oggetto beni per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro, tra i quali partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie, automezzi, imbarcazioni, accessori di lusso e immobili ubicati nelle province di Bari, Taranto, Foggia, Cagliari e Napoli. L’esecuzione del provvedimento di confisca dei beni rappresenta l’epilogo della ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I Finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delladidistanno dando esecuzione a un provvedimento didefinitiva – emesso dal Tribunale di– avente per oggetto beni per un valore complessivo di circa 22di, tra i quali partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie, automezzi, imbarcazioni, accessori di lusso e immobili ubicati nelle province di, Cagliari e Napoli. L’esecuzione del provvedimento didei beni rappresenta l’epilogo della ...

