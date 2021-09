Sci e Covid | le nuove regole per la riapertura Dal Green pass alle capienze

Advertising

bobinetv : Esercenti e società sportive si accordano per la ripresa dello sci #valledaosta #economia - - robgaravaglia : RT @CdT_Online: Sarà possibile sciare con il certificato COVID e indossando la mascherina sugli impianti di risalita: capienza ridotta all’… - Claudia5Eu : RT @CdT_Online: Sarà possibile sciare con il certificato COVID e indossando la mascherina sugli impianti di risalita: capienza ridotta all’… - CdT_Online : Sarà possibile sciare con il certificato COVID e indossando la mascherina sugli impianti di risalita: capienza rido… - lasiciliait : Sugli sci con il green pass, funivie a capienza ridotta all’80% -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Covid

Nell'attesa che l'andamento della pandemianon imponga un nuovo semaforo rosso, oggi è stato firmato a Milano il "Protocollo riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di ...ROMA, elezioni: in quarantena o in isolamento posso votare? Chi... INVISTA Centinaio (Lega): 'Sono a favore del green pass. Ma non... Green pass bis, metà dei deputati leghisti assenti al voto ...Firmato il protocollo per la ripartenza, in Val Senales già si scia. Seggiovie e funivie: cosa cambia Roma, 22 settembre 2021 - L'autunno è iniziato, l'inverno non tarderà. E il tema della riapertura ...Si torna a sciare. Settimana bianca col green pass e con regole precise ma dopo due anni di stop causa pandemia oggi è arrivato l’accordo sulle linee guida per la ripartenza delle attività. Distanziam ...