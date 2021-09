Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Scarlett Johansson: dopo la causa della star la Disney cambierà i contratti con gli attori… - LuFeducci : @WayneParker_ 1. Tilda Swinton 2. Cate Blanchett 3. Isabelle Huppert 4. Viola Davis 5. Scarlett Johansson - antonio_friscia : RT @badtasteit: La #Disney sta lavorando a un 'reset' dei contratti con i talent dopo l'incidente con #ScarlettJohansson - badtasteit : La #Disney sta lavorando a un 'reset' dei contratti con i talent dopo l'incidente con #ScarlettJohansson - cinefilosit : Disney modificherà i contratti degli attori dopo la causa di Scarlett Johansson #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Scarlett Johansson

Il CEO della Disney Bob Chapek ha confermato che lo studio cambierà la sua politica contrattuale con gli attori in seguito alla causa diper l'uscita di Black Widow. La pandemia di coronavirus ha alterato irrevocabilmente l'industria dell'intrattenimento, con gli streamer che sono aumentati nell'ultimo anno di fronte ...... balzato all'attenzione non solo per aver sancito il ritorno ufficiale del MCU sul grande schermo, ma anche per la recente causa intentata daai danni della Disney, per una ...A seguito dell'esplosiva causa legale di Scarlett Johansson contro Disney per le modalità dell'uscita di Black Widow, il CEO Bob Chapek conferma che lo studio modificherà i contratti degli attori in f ...Dopo la pessima estate passata dalla Disney per via dell'affare Black Widow e Scarlett Johansson si pensa a nuove forme contrattuali ...