Sbarco lunare del ’69 diventa un’opera d’arte NFT grazie alla reinterpretazione della prima pagina del Corriere della Sera

(Di mercoledì 22 settembre 2021) 20 luglio 1969, una data storica. Il giorno del primo allunaggio di un essere umano: quello di Neil Armstrong, comandantemissione Apollo 11, insieme a Buzz Aldrin, mentre il loro compagno Michael Collins, rimasto in orbita, controllava il modulo di comando Columbia. Il 20 luglio del 1969una data storica, indirettamente, anche per il. 20 luglio 1969, lavolta di un uomo sulla luna (Adobe Stock)All’epoca non c’era la cultura dei titoli a effetti. Forse non ce n’era neanche bisogno, è bastato un “L’uomo è sulla luna”. Con tanto di sottotitolino: “Alle 4,57 ha mosso i suoi primi passi” per entrare nella storia. Et voilà, Per lavolta, unadel...

In particolare, il set riproduce il modello del moduloEagle, completo dei due stadi di ... I pezzi inclus nel set sono 1.969 (in omaggio all'anno dellosulla Luna). " Clicca qui per ...... definito nell'accordo Asi/Nasa, che ha l'intento di sviluppare attivita' in ambientee cislunare. Com - Cel 13 - 09 - 21 12:32:29 (0257)SPACE 5 NNNNLo hanno fatto, al di là dell’Atlantico, giganti dell’editoria come Time, Forbes, Fortune. Ora, da noi, è la volta del Corriere della Sera. Che, primo quotidiano in Italia, debutta nell’universo dell ...Andrea Bonaceto reinterpreta, in chiave cryptoart, la storica prima pagina dello «sbarco sulla Luna»: e l’opera - insieme ai ritratti dei tre astronuti dell’Apollo 11 - andrà in vendita in un’asta dig ...