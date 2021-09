Savona, 26enne muore durante il parto: grave il bambino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una ragazza di 26 anni è morta la scorsa notte per cause ancora ignote all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver partorito con il taglio cesareo. In riferimento a quanto accaduto l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova ha comunicato che il bambino si trova lì da stamattina con un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita). Il piccolo, nato durante la notte all’Ospedale S. Paolo di Savona, è stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie allo Sten (Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale) realizzato dal personale dell’Istituto Gaslini e attivato immediatamente alla nascita. La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate. Il neonato è ricoverato presso il reparto Patologia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una ragazza di 26 anni è morta la scorsa notte per cause ancora ignote all’ospedale San Paolo didopo averrito con il taglio cesareo. In riferimento a quanto accaduto l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova ha comunicato che ilsi trova lì da stamattina con un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita). Il piccolo, natola notte all’Ospedale S. Paolo di, è stato trasferito all’ospedale pediatrico genovese grazie allo Sten (Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale) realizzato dal personale dell’Istituto Gaslini e attivato immediatamente alla nascita. La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate. Il neonato è ricoverato presso il rePatologia ...

Advertising

infoitinterno : A Savona 26enne muore durante il parto: giallo sulle cause, gravissimo il neonato - Ad10000follower : A Savona 26enne muore durante il parto: giallo sulle cause, gravissimo il neonato - glooit : A Savona 26enne muore durante il parto: giallo sulle cause, gravissimo il neonato leggi su Gloo… -