Sardegna pronta al decollo. La visita di Guerini a Decimomannu (Di mercoledì 22 settembre 2021) “La nuova Scuola internazionale di addestramento al volo dell’Aeronautica militare è il risultato della cooperazione fruttuosa, a livello internazionale, tra Difesa, l’industria nazionale e la regione Sardegna”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della sua visita alla base aerea di Decimomannu, in Sardegna, sito della futura International flight training school, il centro d’eccellenza per l’addestramento al volo in fase di realizzazione grazie alla sinergia tra l’Aeronautica militare e Leonardo. Ad accompagnare Guerini il capo di Stato maggiore dell’Am, generale Angelo Rosso, insieme ad Alessandro Profumo e Lucio Valerio Cioffi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. In Sardegna, il ministro ha anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) “La nuova Scuola internazionale di addestramento al volo dell’Aeronautica militare è il risultato della cooperazione fruttuosa, a livello internazionale, tra Difesa, l’industria nazionale e la regione”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo, in occasione della suaalla base aerea di, in, sito della futura International flight training school, il centro d’eccellenza per l’addestramento al volo in fase di realizzazione grazie alla sinergia tra l’Aeronautica militare e Leonardo. Ad accompagnareil capo di Stato maggiore dell’Am, generale Angelo Rosso, insieme ad Alessandro Profumo e Lucio Valerio Cioffi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. In, il ministro ha anche ...

Advertising

vivere_sardegna : Vaccini: Sardegna pronta per terza dose, a breve linee guida - sehmagazine : #MuayThai: Michela Demontis pronta a volare in Thailandia. L'atleta del team Tarantini convocata a Roma per il coll… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Vaccini: Sardegna pronta per terza dose, a breve linee guida. Il 69% popolazione e 87% over12 ha completato ciclo inocula… - giorgiolecis : Vaccini. Sardegna pronta per terza dose, a breve linee guida - infoitinterno : Covid, vaccinazioni: Sardegna pronta per la terza dose -