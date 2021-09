Santana | il nuovo brano è la cover di “A Whiter Shade of Pale” insieme a Steve Winwood

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Carlostorna con unsingolo (il terzo) estratto dal suo prossimo album Blessings and Miracles, in uscita il 15 ottobre. Stavolta il chitarrista della Rock and roll hall of fame, vincitore di dieci Grammy Award, ha rivisitatola perla dei Procol Harum: Aofraccontano la loro AofSembrerebbe che l’idea sia nata tempo fa, durante uno spettacolo ad Hyde Park, a Londra. Èstesso a raccontare che fu proprioa suggerirgli l’idea della canzone, come riporta l’ANSA. “Ho detto: ‘Io e te dobbiamo farla, ma la ...

La Repubblica

