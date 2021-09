San Prisco | Di Felice Spazio Aperto | “C’è chi dimentica offese pur di mettersi a tavola tutti insieme”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSan(Ce) – “è l’unica squadra che ha tempo per pensare a Sanperché non ha nient’altro a cui pensare se non a San“. Con questa frase Filomena Di, candidata a sindaco per lista n. 1 ‘’, ha concluso il primo comizio pubblico che si è svolto ieri sera in una piazza Cardella gremita di cittadini. A esporre diversi punti del programma sono stati cinque candidati al consiglio comunale. Francesco Diha posto l’accento sull’ambiente: “Va tutelato. Meno rifiuti, meno inquinamento e meno costi con la raccolta differenziata e la promozione dell’utilizzo di compostiere domestiche e di comunità. E serve un’isola ecologica per ridurre gli sversamenti di ...

12:07:59 SAN PRISCO. Domani sera alle ore 20 in piazza Cardella si terrà il primo comizio pubblico della lista n. 1 Spazio Aperto guidata da Filomena Di Felice. Interverranno i candidati alla carica d ...