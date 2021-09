Sampdoria | quattro probabili assenze contro il Napoli | il punto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberto D’Aversa sarà costretto a rinunciare agiocatori per la gara tra: ecco di chi si tratta Slitta ancora il ritorno tra i convocati di Ronaldo Vieira. Le sensazioni, alla vigilia del matchil, è che Roberto D’Aversa, come lo ha escluso dalla lista per la trasferta di Empoli così farà per quella casalinga. La, oltre a lui, lascerà probabilmente a casa anche a Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Manolo Gabbiadini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria quattro

...a giocare possiamo sicuramente fare qualche rapida valutazione sui temi portanti delle... Atalanta 10 Roma, Fiorentina 9 Bologna 8 Udinese, Lazio 7 Torino 6, Genoa 5 Sassuolo, Spezia ...giorni in salsa ligure. Prima a La Spezia e successivamente a Torino per misurarsi con la. Due impegni che, sino a pochissimo tempo fa, parevano dover rappresentare una normale ...Il tecnico blucerchiato ha anticipato in conferenza stampa il rientro di Thorsby ma, allo stesso tempo, visti gli impegni ravvinati, il centrocampista potrebbe non partire con i titolari. Ora tocca a ...Roberto D’Aversa sarà costretto a rinunciare a quattro giocatori per la gara tra Sampdoria e Napoli: ecco di chi si tratta Slitta ancora il ritorno tra i convocati di Ronaldo Vieira. Le sensazioni, al ...