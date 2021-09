Sampdoria – Napoli: probabili formazioni, ultime dale sedi ed altro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sampdoria-Napoli, domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A alle ore 18.30. La Sampdoria di Roberto D’Aversa viene dal successo sull’Empoli garzie ai primi due goal realizzati dal neo acqussto blucerchiato Caputo e dalla reza segnatura finale di Candreva. Napoli, a punteggio pieno, proviene dal roboante successo esterno contro l’Udinese. Per la Sampdoria un bottino fatto di un successo, due pareggi e una sconfitta (all’esordio casalingo contro il Milan). QUANDO SI GIOCA Sampdoria-Napoli Sampdoria-Napoli, match che chiude il primo turno infrasettimanale della stagione, si giocherà giovedì 23 settembre. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. QUI GENOVA (Sampdoria) la Sampdoria ha ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 22 settembre 2021), domani a Marassi per la quinta giornata di Serie A alle ore 18.30. Ladi Roberto D’Aversa viene dal successo sull’Empoli garzie ai primi due goal realizzati dal neo acqussto blucerchiato Caputo e dalla reza segnatura finale di Candreva., a punteggio pieno, proviene dal roboante successo esterno contro l’Udinese. Per laun bottino fatto di un successo, due pareggi e una sconfitta (all’esordio casalingo contro il Milan). QUANDO SI GIOCA, match che chiude il primo turno infrasettimanale della stagione, si giocherà giovedì 23 settembre. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. QUI GENOVA () laha ...

