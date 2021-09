Sampdoria Napoli, il Ferraris non si accende: il dato (Di mercoledì 22 settembre 2021) In vista di Sampdoria-Napoli, lo stadio Ferraris non ha ancora fatto registrare un numero elevato di biglietti venduti Sono solo 2400 i biglietti venduti per Sampdoria-Napoli, partita in programma giovedì 23 settembre alle ore 18.30 tra le mura del Ferraris di Genova. Un’affluenza minore rispetto alla prima di campionato contro il Milan e al match contro l’Inter, come riporta La Repubblica. Difficilmente si raggiungerà la quota di settemila tagliandi venduti per la gara contro i nerazzurri. Dei 2400, circa 500 sono stati acquistati dai tifosi ospiti. La vendita è comunque ancora aperta a chiuderà solo a ridosso del fischio d’inizio del match. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) In vista di, lo stadionon ha ancora fatto registrare un numero elevato di biglietti venduti Sono solo 2400 i biglietti venduti per, partita in programma giovedì 23 settembre alle ore 18.30 tra le mura deldi Genova. Un’affluenza minore rispetto alla prima di campionato contro il Milan e al match contro l’Inter, come riporta La Repubblica. Difficilmente si raggiungerà la quota di settemila tagliandi venduti per la gara contro i nerazzurri. Dei 2400, circa 500 sono stati acquistati dai tifosi ospiti. La vendita è comunque ancora aperta a chiuderà solo a ridosso del fischio d’inizio del match. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

