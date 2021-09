(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Chi commette questi reati sappia che l'Europa è anche questa, istituzioni che vanno a prendere l'. Deve essere chiaro che in questo Paese si rispetta la Costituzione, in questo Paese non siun, si vada a colpireper garantirlo alle". Lo ha detto Matteoa Tg2 Post parlando degli sviluppi della vicenda di

Advertising

TV7Benevento : Saman: Renzi, 'Italia non chiude un occhio, assassino nelle patrie galere'... -

Ultime Notizie dalla rete : Saman Renzi

Il Sannio Quotidiano

Drammatiche vicende quali la strage del Mottarone ed il caso diAbbas, sono tornate " come ... Discorso assai diverso per il leader di Italia Viva, Matteo, che dopo aver collezionato in ...Vicende drammatiche la strage del Mottarone ed il caso diAbbas sono tornate a polarizzare l'... Il leader di Italia Viva, Matteo, dopo aver collezionato in gennaio ben 136 citazioni per la ...Roma, 22 set (Adnkronos) - "Chi commette questi reati sappia che l'Europa è anche questa, istituzioni che vanno a prendere l'assassino. Deve essere chiaro che in questo Paese si rispetta la Costituzio ...Roma, 22 set – Con 335 voti a favore, 51 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato il ddl di conversione del decreto Green Pass per scuola e trasporti. Il testo, in misura analoga a quanto avvenut ...