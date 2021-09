Saman: lo zio ricercato è stato arrestato a Parigi questa mattina. Le prime informazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Importantissima svolta nel caso di Saman Abbas. È appena emersa la notizia dell’arresto dello zio della giovane italo-pakistana scomparsa lo scorso maggio. L’uomo, da quanto emerge, si trovava a Parigi quando sarebbe avvenuto l’arresto. Una delle ultime notizie sulla giovane, vedeva la possibilità che la studentessa fosse stata fatta a pezzi e gettata in acqua, stando a quanto rivelato in una lettera anonima. Saman: arrestato lo zio Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina nella periferia di Parigi. L’uomo sarebbe stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Importantissima svolta nel caso diAbbas. È appena emersa la notizia dell’arresto dello zio della giovane italo-pakistana scomparsa lo scorso maggio. L’uomo, da quanto emerge, si trovava aquando sarebbe avvenuto l’arresto. Una delle ultime notizie sulla giovane, vedeva la possibilità che la studentessa fosse stata fatta a pezzi e gettata in acqua, stando a quanto rivelato in una lettera anonima.: arrelo zio Lo zio diAbbas, Danish Hasnain, èarrenella periferia di. L’uomo sarebbebloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo ...

Advertising

TgLa7 : Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, e' stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi - repubblica : Saman Abbas, lo zio accusato dell'omicidio arrestato a Parigi - Corriere : Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio - gianluca_bona : RT @Corriere: Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio - Spectra_anna : RT @Corriere: Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio -