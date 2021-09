Saman | lo zio è stato arrestato a Parigi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio diAbbas, Danish Hasnain, èarrequesta mattina in periferia di. Il pachistano èbloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...

LodiAbbas , Danish Hasnain , è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo , ...LodiAbbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...Lo zio di Saman Abbas , Danish Hasnain , arrestato a Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un ...Danish Hasnain è accusato di essere stato l'autore materiale dell'omicidio della ragazza pachistana scomparsa lo scorso aprile ...