Saman Abbas, lo zio della ragazza è stato arrestato a Parigi: è indagato per omicidio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di Saman Abbas è stato arrestato a Parigi. L'operazione è scattata nella mattina di oggi, 22 settembre, alla periferia della capitale francese: Danish Hasnain, su cui pendeva un mandato di arresto europeo, è stato rintracciato grazie al coordinamento tra la polizia francese e i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Hasnain è uno dei parenti della 18enne indagati per omicidio. Gli altri sono i genitori di Saman e due cugini. La giovane si era ribellata a un matrimonio combinato in Pakistan con un cugino ed è scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dal 30 aprile scorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Saman sarebbe stata ammazzata dalla sua famiglia.

