Saman Abbas | lo zio della ragazza è stato arrestato a Parigi | è indagato per omicidio Riconosciuto da un neo sul volto

(Di mercoledì 22 settembre 2021), quartiere di Garges-les-Gonesse. Uno dei comuni ai confini di. È qui che la polizia francese ha trovato Danish Hasnain, lo zio di, l’uomo che gli investigatori di Reggio Emilia ritengono essere l’esecutore materiale dell’giovane. Danish era in un appartamento con altri persone di origine pachistana. Tutte estranee al delitto, specificano le carte dell’arresto. Èda un particolare, un neo sul. Poi la verifica e la certezza con le impronte digitali. Danish aveva fatto perdere subito le sue tracce ma gli investigatori sono riusciti a risalire alla sua identità attraverso alcuni profili social a lui collegati. «Siamo molto soddisfatti. Aspetteremo che giunga in Italia per ...

REGGIO EMILIA. L'arresto oggi a Parigi di Danish Hasnain, che gli inquirenti ritengono abbia ucciso la nipote diciottenneall'inizio dello scorso anno a Novellara, è un tassello fondamentale delle indagini sulla scomparsa della ragazza pakistana che si era opposta al matrimonio organizzato impostole dalla ..., zio arrestato a Parigi/ Danish Hasnain indagato per omicidio 18enne La notizia di queste ore è che l'uomo è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale del capoluogo toscano con le ...C'è una svolta nel caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile.Il corpo non si trova ma a Parigi è scattato l’arresto per lo zio Hasnain Danish mentre i genitori fuggiti in Pakistan si trovano sulla lista dei ricercati internazionali dell’Interpol ...