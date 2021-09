Saman Abbas, lo zio Danish Hasnain arrestato a Parigi. La procuratrice: "Mente di questo progetto criminoso pazzesco" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Danish Hasnain è ritenuto l'esecutore materiale del delitto. Riconosciuto da un neo, era in un appartamento in una zona periferica dove la polizia ha fatto irruzione. Rintracciato attraverso il monitoraggio dei social. Gli inquirenti sperano e che dia indicazioni su dove si... Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021)è ritenuto l'esecutore materiale del delitto. Riconosciuto da un neo, era in un appartamento in una zona periferica dove la polizia ha fatto irruzione. Rintracciato attraverso il monitoraggio dei social. Gli inquirenti sperano e che dia indicazioni su dove si...

