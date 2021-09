Saman Abbas | lo zio Danish Hasnain arrestato a Parigi La procuratrice | E' lui la mente di questo progetto criminoso pazzesco

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è ritenuto l'esecutore materiale del delitto. Riconosciuto da un neo, era in un appartamento in una zona periferica dove la polizia ha fatto irruzione. Rintracciato attraverso il monitoraggio dei social. Per la morte della giovane che si è ribellata a un...

Un'immagine di, 18 anni: di lei non si ha più notizie dal 30 aprile, quando è scomparsa dalla casa di Novellara, nella Bassa Reggiana, dove viveva con la famiglia. Si era ribellata al progetto dei ...Per arrestare lo zio dila polizia francese ha fatto irruzione in un appartamento della periferia di Parigi, dove il pachistano indagato per l'omicidio della nipote diciottenne si trovava ...Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, r ...Lo zio di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie dalla fine della ...