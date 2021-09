?Saman Abbas | lo zio arrestato a Parigi | è accusato di omicidio I pm | «Fondamentale per trovare il corpo»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) È statolo zio di, la ragazza scomparsa da Novellara dopo essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria. Lo zio, Danish Hasnain, è stato fermato questa...

Danish Hasnain è stato arrestato questa mattina, mercoledì 22 settembre, a Parigi. E' lo zio di, la giovane 18enne pachistana scomparsa il 30 aprile scorso a Novellara (Reggio Emilia) dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato imposto dalla famiglia. L'uomo è stato bloccato ...Nuova svolta nel caso di. Lo zio Danish Hasnain è stato arrestato nella mattinata di oggi, mercoledì 22 settembre, in periferia di Parigi. È stato bloccato dalla polizia francese in collaborazione con i ...(PRIMAPRESS) - PARIGI - Arrestato a Parigi lo zio della 18enne Saman Abbas scomparsa da Novellara, nel Reggiano, il 30 aprile scorso. Danish Hasnain, è stato arrestato nella capitale francese, grazie ...E' accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio. Tradito dai social, è stato riconosciuto da un neo sul volto. In Francia veniva protetto da un solida rete di connazionali ...