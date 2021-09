Saman Abbas | la svolta nel caso della ragazza | “Lo hanno trovato”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) C’è unaneldi, ladi origine pakistana scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. I tanti volti diDopo mesi di ricerche, è arrivata oggi un’importanteneldi, ladi origine pakistana scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo scorso 30 aprile. Come noto, l’ipotesi è quella che lasia stata uccisa perché si sarebbe ribellata a un matrimonio combinato, organizzato dalla sua famiglia in Pakistan. Un delitto che era arrivato al termine di diverse conflittualità esistenti tra lae la sua famiglia. Ti potrebbe interessare anche -> ...

, zio arrestato a Parigi/ Danish Hasnain indagato per omicidio 18enne La notizia di queste ore è che l'uomo è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale del capoluogo toscano con le ...Parigi, quartiere di Garges - les - Gonesse. Uno dei comuni ai confini di Parigi. È qui che la polizia francese ha trovato Danish Hasnain, lo zio di, l'uomo che gli investigatori di Reggio Emilia ritengono essere l'esecutore materiale dell'omicidio della giovane. Danish era in un appartamento con altri persone di origine pachistana. ...Il corpo non si trova ma a Parigi è scattato l’arresto per lo zio Hasnain Danish mentre i genitori fuggiti in Pakistan si trovano sulla lista dei ricercati internazionali dell’Interpol ...Stasera in tv, mercoledì 22 settembre , torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? su Rai3 . Lo storico programma, condotto da ...