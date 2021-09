"Salvini? Per governare servono amicizie...". Fuori dalla Lega, la Donato si vendica così: "Come il Cav nel 2011", dove si spinge | Video (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Matteo Salvini moderato? Come Silvio Berlusconi nel 2011". Arriva in studio a DiMartedì la "vendetta" di Francesca Donato, europarlamentare che ha lasciato da poche ore la Lega in polemico disaccordo con la linea pro-vax imposta dal Capitano. "Qua ormai comanda Giorgetti", aveva detto a Repubblica. In studio da Giovanni Floris a La7 rincara la dose e azzarda un'altra teoria sul cambio di rotta di Salvini. Si torna al 2011, l'anno del cosiddetto "euro-complotto" contro Silvio Berlusconi che portò al cambio di governo, con i tecnici di Mario Monti a Palazzo Chigi. dove oggi siede Mario Draghi, di cui "Berlusconi è tra i più affidabili alleati", ricorda Floris. "In quell'epoca - sottolinea la Donato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Matteomoderato?Silvio Berlusconi nel". Arriva in studio a DiMartedì la "vendetta" di Francesca, europarlamentare che ha lasciato da poche ore lain polemico disaccordo con la linea pro-vax imposta dal Capitano. "Qua ormai comanda Giorgetti", aveva detto a Repubblica. In studio da Giovanni Floris a La7 rincara la dose e azzarda un'altra teoria sul cambio di rotta di. Si torna al, l'anno del cosiddetto "euro-complotto" contro Silvio Berlusconi che portò al cambio di governo, con i tecnici di Mario Monti a Palazzo Chigi.oggi siede Mario Draghi, di cui "Berlusconi è tra i più affidabili alleati", ricorda Floris. "In quell'epoca - sottolinea la, ...

Advertising

ilpost : Francesca Donato, diventata molto visibile per il suo scetticismo sui vaccini, ha accusato Giorgetti di aver scaval… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “In un governo senza Lega questi approvano in un minuto Ius Soli, Ddl Zan e figuriamoci cosa succe… - borghi_claudio : @LiutoGiusto Concordo. Non so però dove sia questo limite perchè non dipende da me. Per quanto mi consta invece qua… - emmeguidi : @barbarab1974 ...dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano?!oltre tutto rivolgendosi a quel Parlamento che lo… - mrbassetti : RT @LaPrimaManina: Rosa Maria Dell’Aria è la professoressa di Palermo sospesa per aver “osato” lasciare che i suoi alunni accostassero le l… -