Salt aggiunge pepe alle comunicazioni di Alfa Romeo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Racing ORLENalla famiglia in crescita del team, poiché il fornitore di telesvizzero si unisce come partner per fornire servizi mobilioperazioni di Formula Uno. Chi è, un nome noto in Svizzera, aiuterà il team a garantirestabili e affidabili a bordo pista in tutto il mondo e presso la nostra sede di Hinwil. In uno sport connesso come la Formula 1, dove una comunicazione chiara e immediata può fare la differenza tra successo e fallimento, il sale sarà l’ingrediente in più per la famigliaRacing ORLEN. Gp Sochi: orari e dove vederlo in TV Christian Aveni, Chief Business Officer di: ...