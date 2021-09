Salernitana - Verona 2 - 2, commento al risultato partita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Salernitana - Sospiro di sollievo per la Salernitana che acciuffa il primo punto in campionato, pareggiando 2 - 2 in rimonta con il Verona nella quinta giornata di Serie A. La formazione di Castori, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)- Sospiro di sollievo per lache acciuffa il primo punto in campionato, pareggiando 2 - 2 in rimonta con ilnella quinta giornata di Serie A. La formazione di Castori, ...

Advertising

OfficialUSS1919 : Finisce qui. All''Arechi' la #Salernitana rimonta il doppio svantaggio contro il #Verona e conquista il primo punto della stagione. - sportli26181512 : Salernitana-Hellas Verona 2-2: video, gol e highlights: La Salernitana conquista il suo primo punto in classifica r… - ancoracaaposta : xG Roma vs Verona: 0.68 xG Salernitana vs Verona: 2.61 Castori clear of burinho in my book - ILOVEPACALCIO : Serie A: rimonta Juventus a La Spezia. Pari tra Salernitana e Verona - tcm24com : Serie A, la Salernitana rimonta il Verona e coglie il primo punto #serie A -