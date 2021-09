Salernitana, sarà possibile presentare offerte per il club entro il 30 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Salernitana ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che sarà possibile presentare offerte per rilevare il club entro il 30 settembre. Nonostante il termine ultimo per acquistare il 100% del capitale della società sia stato fissato dalla Figc al 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato per via di una multiproprietà nello stessa divisione di Claudio Lotito (numero uno anche della Lazio), i Trustee che hanno in mano la gestione provvisoria del club campano hanno fissato questa deadline per ricevere le offerte, e poi verrà analizzata la migliore: “I Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato all’acquisto della società e prodotto le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Laha fatto sapere con un comunicato ufficiale cheper rilevare ilil 30. Nonostante il termine ultimo per acquistare il 100% del capitale della società sia stato fissato dalla Figc al 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato per via di una multiproprietà nello stessa divisione di Claudio Lotito (numero uno anche della Lazio), i Trustee che hanno in mano la gestione provvisoria delcampano hanno fissato questa deadline per ricevere le, e poi verrà analizzata la migliore: “I Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato all’acquisto della società e prodotto le ...

