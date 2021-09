Salernitana-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Hellas Verona, delicata sfida in ottica salvezza fra i campani, in crescita ma ancora fermi a zero punti, e i veneti, in cerca di conferme dopo il cambio in panchina. Il fischio d’inizio al match, valevole per il quinto turno di Serie A, è in programma alle ore 18:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano alla gara con 0 punti guadagnati nelle 4 giornate di campionato sin qui disputate. La situazione in casa granata è difficile: solo 2 i gol segnati finora, entrambi nella partita d’esordio contro il Bologna (terminata 3 a 2 in favore della squadra di Mihajlovic). 12, invece, le reti subite (4 da Roma e Torino, 1 dall’Atalanta). Sabato, però, nonostante la sconfitta, si sono visti i primi, timidi, miglioramenti. La squadra di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena, delicata sfida in ottica salvezza fra i campani, in crescita ma ancora fermi a zero punti, e i veneti, in cerca di conferme dopo il cambio in panchina. Il fischio d’inizio al match, valevole per il quinto turno diA, è in programma alle ore 18:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano alla gara con 0 punti guadagnati nelle 4 giornate di campionato sin qui disputate. La situazione in casa granata è difficile: solo 2 i gol segnati finora, entrambi nella partita d’esordio contro il Bologna (terminata 3 a 2 in favore della squadra di Mihajlovic). 12, invece, le reti subite (4 da Roma e Torino, 1 dall’Atalanta). Sabato, però, nonostante la sconfitta, si sono visti i primi, timidi, miglioramenti. La squadra di ...

