Salernitana, entro il 30 settembre il termine delle offerte per l'acquisto della società (Di mercoledì 22 settembre 2021) Novità per quel che riguarda la cessione della Salernitana: ci sarà tempo fino al 30 settembre per presentare offerte irrevocabili per l’acquisto del club. È quanto si legge in un comunicato stampa diramato pochi minuti fa dai Trustee Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l, attraverso il sito ufficiale della società granata. I Trustee, a cui è stata affidata la Salernitana quest’estate, hanno approntato una data room al fine di condividere con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto del club e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della società. Il comunicato continua spiegando che “Nella ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Novità per quel che riguarda la cessione: ci sarà tempo fino al 30per presentareirrevocabili per l’del club. È quanto si legge in un comunicato stampa diramato pochi minuti fa dai Trustee Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l, attraverso il sito ufficialegranata. I Trustee, a cui è stata affidata laquest’estate, hanno approntato una data room al fine di condividere con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’del club e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence. Il comunicato continua spiegando che “Nella ...

Advertising

CinqueNews : Salernitana, entro il 30 settembre il termine delle offerte per l’acquisto della società - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Salernitana, il trust fissa il 30 settembre come termine per la presentazione delle offerte per l’acquisto del club http… - salernonotizie : Salernitana, più vicina la vendita del club: offerte irrevocabili entro il 30 settembre - ___Kr0p0tk1n___ : RT @CalcioFinanza: Salernitana, il trust fissa il 30 settembre come termine per la presentazione delle offerte per l’acquisto del club http… - MomentiCalcio : #Salernitana, entro il 30 settembre dovranno pervenire le offerte di acquisto: il comunicato del club -