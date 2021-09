Salernitana | Cagni | «Per le neopromosse è normale partire male»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Luigi, ex allenatore delladal ’99 al 2000, è intervenuto ai microfoni di 1 FootballClub su 1 Station Radio, parlando anche degli ultimi risultati dei Granata. Parole di comprensione le sue, nelle quali ha mostrato di capire il delicato momento che stanno attraversando club e tifosi. «? Per leè più difficile costruire squadre di livello con calciatori esperti e se nelle prime di campionato gli capita di avere contro delle compagini più attrezzate, si parte». Alla domanda su quale possa essere l’apporto di Ribéry alla causa granata risponde: «Lui ha dimostrato di essere un grande uomo prima ancora che un grande calciatore: ha accettato una situazione davvero difficile per amore del calcio. Una nota di merito, oltre al francese, va fatta anche ai tifosi: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Cagni

tuttosalernitana.com

...due gare in un singolo massimo campionato (l'ultima volta è successo nel 1996/97 con Luigiin ... Il Bologna ha vinto nella scorsa giornata contro la: tuttavia, solo in due delle ultime ......due gare in un singolo massimo campionato (l'ultima volta è successo nel 1996/97 con Luigiin ... Il Bologna ha vinto nella scorsa giornata contro la: tuttavia, solo in due delle ultime ...Beppe Dossena a “ 1 Football Club ” su 1 Station Radio: “ Inter ancora favorita per lo Scudetto. Il Napoli ha meritato ad Udine, ma contro la Samp sar à difficile. Anguissa ...