Saint Seiya – I cavalieri dello zodiaco, ecco il cast ufficiale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Saint Seiya- I cavalieri dello zodiaco di Musami Kurumada diventerà un film live action. Sono stati resi noti i nomi del cast del live action diretto da Tomasz Baginski. Il film live action è basato sul manga giapponese di Masami Kuramada il cui anime, prodotto dalla Toei Animation, è andato in onda dal 1986 al 1991. Netlifx di recente ha prodotto un reboot animato in 3D. Il cast e le anticipazioni Il film sarà diretto dal polacco Tomasz “Tomek” Baginski, noto per i suoi effetti speciali e aver lavorato con Netflix alla serie The Witcher, per cui è candidato agli Oscar A produrlo invece ci sono la Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions, che si occupa anche della distribuzione. The Hollywood Reporter ha rilasciato i nomi degli attori e la trama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)- Idi Musami Kurumada diventerà un film live action. Sono stati resi noti i nomi deldel live action diretto da Tomasz Baginski. Il film live action è basato sul manga giapponese di Masami Kuramada il cui anime, prodotto dalla Toei Animation, è andato in onda dal 1986 al 1991. Netlifx di recente ha prodotto un reboot animato in 3D. Ile le anticipazioni Il film sarà diretto dal polacco Tomasz “Tomek” Baginski, noto per i suoi effetti speciali e aver lavorato con Netflix alla serie The Witcher, per cui è candidato agli Oscar A produrlo invece ci sono la Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions, che si occupa anche della distribuzione. The Hollywood Reporter ha rilasciato i nomi degli attori e la trama ...

Advertising

AzurexCrimson : Live action di Saint Seiya potrebbe essere socialmente accettabile se azzeccano tutte le nazionalità - Swigun : Mai avrei pensato di vedere Sean Bean che fa qualcosa nell'universo di Saint Seiya - FIWReylo : Ma cosa vi hanno fatto di male i manga? #SaintSeiya - JustNerd_IT : Saint Seiya: Knights of the Zodiac, rivelato il cast completo del film I Cavalieri dello Zodiaco - Leggi l'articolo… - Ecate31 : RT @DivulgoConAnsia: L’America latina è da sempre un grande bacino di fan per Saint Seiya (da loro conosciuto anche come Los Caballeros del… -