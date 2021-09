Sabato 25 settembre a Villa Carpegna prima tappa autunnale del Tour LAV per aiutare animali in difficolta’

(Di mercoledì 22 settembre 2021) #CURIAMOLITUTTI:25A ROMA – PIAZZA DIDELLAV NELLA CAPITALE PERGLIIN DIFFICOLTÀ (INFO: bit.ly/32X3j1K). LAV: TANTI CANI E GATTI HANNO BISOGNO DI CIBO E CURE VETERINARIE, LAV CHIEDE AI FUTURI SINDACA O SINDACO DI ROMA MISURE URGENTI PER CANI E GATTI IN DIFFICOLTÀ E PER RILANCIARE LE ADOZIONI.25, di fronte all’ingresso del parco, ladelorganizzato da LAV, che da maggio a ottobre è impegnata nella capitale nel raccogliere cibo e farmaci ...

Advertising

RaiTre : Torna #Indovinachivieneacena, il programma di inchiesta incentrato sull’ambiente a partire da sabato 25 settembre a… - Inter : ??? | GRAZIE Grazie ai 35.278 #InterFans per il caloroso supporto! ???? Vi aspettiamo sabato 25 settembre alle 18 pe… - matteosalvinimi : Tor Bella Monaca, maxi sgombero per liberare case occupate dai clan. Grazie alle Forze dell’Ordine! Dopo anni disas… - Yaren690900 : RT @KeremItalian: Kerem Bürsin sarà stato ospite del programma Verissimo trasmesso su Canale5. Sabato 25 settembre, alle 16.00 ora italian… - SAngeloLentate : Venerdì 24 settembre ore 21.15 Sabato 25 settembre ore 21.15 Domenica 26 settembre ore 16.30 e 21.15 FAST & FURIOUS… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato settembre

METEO.IT

... presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Premier League LONDRA -25alle ore 13.30 si giocherà Chelsea - ...25è previsto il passaggio del raduno "Ruote nella Storia - 8° Gran Premio di Modena? sulle strade di Enzo' organizzato dal Circolo della Biella: un "fiume" in movimento di ...GENOVA - "Insieme sull’Acquedotto storico 2021” è la passeggiata, lunga un giorno, per scoprire le bellezze dell’antica strada dell’acqua insieme ai volontari che hanno adottato questo itinerario stor ...Ascoli Calcio, Sottil vanta gli stessi punti di Zanetti nel 2019. Per Dionisi 9° gol bianconero - picenotime.it - IT ...