Ronaldo scavalca Messi nel club dei miliardari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo scavalca

Agenzia ANSA

CristianoMessi e diventa il calciatore più pagato al mondo nella stagione 2021 - 22 in base alla classifica stilata da Forbes. Il portoghese 36enne, al lordo delle imposte, incasserà ...... Larsen vede il corridoio centrale per il compagno che a tu per tu con Lezzerini loe ... L'episodio del VAR nel recupero con l'annullamento il gol aè stato determinante: non si riesce ...(ANSA) - ROMA, 22 SET - Cristiano Ronaldo scavalca Messi e diventa il calciatore più pagato al mondo nella stagione 2021-22 in base alla classifica stilata da Forbes. Il portoghese 36enne, ...(ANSA) – ROMA, 22 SET – Cristiano Ronaldo scavalca Messi e diventa il calciatore più pagato al mondo nella stagione 2021-22 in base alla classifica stilata da Forbes. Il portoghese 36enne, al lordo de ...