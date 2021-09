Roma-Udinese, rivedi la conferenza stampa di José Mourinho (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla vigilia di Roma-Udinese ha preso la parola in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi, Jose Mourinho, per presentare i temi della sfida contro i friulani che arriva a pochi giorni dalla debacle di Verona. Lo Special One ha parlato di nessuna euforia dopo le prime vittorie e nessuna depressione dopo le sconfitte e ha parlato di alcuni temi di formazione, negando di voler ricorrere al turnover. In alto il VIDEO per rivedere la conferenza completa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alla vigilia diha preso la parola inil tecnico dei giallorossi, Jose, per presentare i temi della sfida contro i friulani che arriva a pochi giorni dalla debacle di Verona. Lo Special One ha parlato di nessuna euforia dopo le prime vittorie e nessuna depressione dopo le sconfitte e ha parlato di alcuni temi di formazione, negando di voler ricorrere al turnover. In alto ilper rivedere lacompleta. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #RomaUdinese, il video integrale della conferenza di José #Mourinho - sportmediaset : #Roma, #Mourinho verso l'Udinese: 'Lasciateci tranquilli, basta con euforia o depressione'. #SportMediaset - G_Sciarrettasr : @OfficialASRoma 20 per Roma-Empoli per un abbonato è troppo. Almeno 14 come per l'Udinese. - CinqueNews : Roma, #Mourinho -> «Niente depressione, pensiamo a battere l’Udinese» - sportface2016 : #RomaUdinese, le parole di José #Mourinho in conferenza stampa -