Roma Udinese, Mourinho ha un dubbio sulla fascia sinistra (Di mercoledì 22 settembre 2021) dubbio di formazione per Mourinho alla vigilia di Roma Udinese. Il tecnico portoghese deve sciogliere le riserve sulla sinistra L’indisponibilità di Vina costringe Josè Mourinho a scegliere tra Calafiori e Ibanez per un posto sulla corsia sinistra difensiva. Il 19enne, autore di un’ottima prestazione in Conference League nel successo della Roma su CSKA Sofia, parte al momento favorito. Il brasiliano, però, potrebbe scalare le gerarchie nelle prossime ore. Molto dipenderà dalla presenza di Samlling: se l’inglese dovesse sedersi in panchina, l’ex Atalanta prenderebbe posto al centro al fianco di Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)di formazione peralla vigilia di. Il tecnico portoghese deve sciogliere le riserveL’indisponibilità di Vina costringe Josèa scegliere tra Calafiori e Ibanez per un postocorsiadifensiva. Il 19enne, autore di un’ottima prestazione in Conference League nel successo dellasu CSKA Sofia, parte al momento favorito. Il brasiliano, però, potrebbe scalare le gerarchie nelle prossime ore. Molto dipenderà dalla presenza di Samlling: se l’inglese dovesse sedersi in panchina, l’ex Atalanta prenderebbe posto al centro al fianco di Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ?? - lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - nonsochisono13 : CONFERENZA PRE UDINESE?CARINA PAGA PER INTERVENIRE E SPUTARE SULLA ROMA?... - playroma : ? Dopo la sconfitta subita a Verona, la Roma torna all'Olimpico per affrontare l'Udinese. Secondo voi riusciranno i… - CalcioNews24 : #RomaUdinese, un dubbio per #Mourinho ?? -