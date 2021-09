Roma | truffe ai danni di operatori enogastonomici per 100 mila euro | 5 arresti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si è conclusa oggi l'operazione ' Mandrakata ', coordinata dalla Procura di, con cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per un gruppo di cinque persone residenti a, Monterotondo, ...

Le, infatti, non sono state compiute solamente ama anche a Trento, Bari e Prato.... dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli, nel corso della quale sono state scoperte 14perpetrate ai danni di operatori commerciali nel settore enogastronomico. Le ...Si presentavano a grandi operatori commerciali del settore vitivinicolo con un biglietto da visita più che rassicurante ...Si è conclusa oggi l'operazione 'Mandrakata', coordinata dalla Procura di Roma, con cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per un gruppo di cinque ...