Roma tra spaccio, furti e abusivismo: 6 arresti, 2 denunce e sanzioni per 43mila euro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, degrado, "mala-movida" e abusivismo sono ormai una delle principali attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. I militari, difatti, hanno messo in atto una maxi operazione di controllo in vari quadranti della Capitale, da Termini a Trastevere, dal Colosseo all'Esquilino, dall'Eur a San Lorenzo. Durante quest'ultima, ben sei persone sono state arrestate, due denunciate a piede libero e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 43.000 euro. I controlli al centro Tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno sorpreso 7 cittadini stranieri che avevano messo in vendita, abusivamente, chincaglierie di vario genere. Nei loro confronti, oltre al sequestro della merce, ...

