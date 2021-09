Roma, Reynolds: «Qui sto bene. In Italia si gioca più veloce che in America» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il terzino Americano della Roma, Bryan Reynolds è intervenuto recentemente a CBS Sports. Di seguito la possibilità di conoscere le opinioni di un giocatore che ultimamente è un po’ uscito fuori dai radar: sicuramente la giovane età (classe 2001) gioca a suo favore per il rilancio. Come ti trovi e come va la vita a Roma? «Qui sto bene. Roma è la capitale d’Italia e andare in centro e muoversi all’inizio può essere difficile, così come vivere in un altro Paese da solo. Ma Roma è il top, mi piace molto e voglio solo giocare». Com’è stato il tuo primo incontro con Mourinho e com’è giocare per lui? «Quando Fonseca è andato via c’erano speculazioni sul nuovo allenatore, poi quando hanno ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il terzinono della, Bryanè intervenuto recentemente a CBS Sports. Di seguito la possibilità di conoscere le opinioni di untore che ultimamente è un po’ uscito fuori dai radar: sicuramente la giovane età (classe 2001)a suo favore per il rilancio. Come ti trovi e come va la vita a? «Qui stoè la capitale d’e andare in centro e muoversi all’inizio può essere difficile, così come vivere in un altro Paese da solo. Maè il top, mi piace molto e voglio solore». Com’è stato il tuo primo incontro con Mourinho e com’ère per lui? «Quando Fonseca è andato via c’erano speculazioni sul nuovo allenatore, poi quando hanno ...

Advertising

ilRomanistaweb : Da #Reynolds e #Karsdorp a #Viña e #Calafiori: le fasce strette Lo statunitense ancora non convince: Rick è costre… - infoitsport : REYNOLDS: 'Roma il top, devo migliorare in fase difensiva e cerco di imparare da Karsdorp' (VIDEO) - infoitsport : Reynolds: “Roma è top. È un calcio diverso, devo migliorare la fase difensiva” - infoitsport : REYNOLDS: 'La Roma è il massimo. Devo migliorare in fase difensiva, cerco di imparare da Karsdorp' - infoitsport : Roma, Reynolds: 'Quando ho saputo che sarebbe arrivato Mourinho è stato incredibile' -