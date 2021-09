Roma, Mourinho: «Niente depressione, pensiamo a battere l'Udinese» (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Non mi sono fatto prendere dall’euforia dopo le prime vittorie e non mi deprimo adesso. Abbiamo perso una partita, non abbiamo giocato bene ma abbiamo analizzato il match nei dettagli con i giocatori guardando al futuro. Tanto quei tre punti non li possiamo recuperare». Queste le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese. «Mi avete visto euforico per un minuto in due mesi, sono sempre stato tranquillo ed equilibrato. Non ho mai detto che una squadra che l’anno scorso è arrivata settima può lottare per lo Scudetto», ha aggiunto. «Io sono onesto, abbiamo perso e siamo tristi ma siamo ancora in equilibrio e so perfettamente perché sono venuto qui. Ho il livello di esperienza ed equilibrio per non far andare la gente in euforia per le vittorie e ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Non mi sono fatto prendere dall’euforia dopo le prime vittorie e non mi deprimo adesso. Abbiamo perso una partita, non abbiamo giocato bene ma abbiamo analizzato il match nei dettagli con i giocatori guardando al futuro. Tanto quei tre punti non li possiamo recuperare». Queste le parole di José, allenatore della, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l’. «Mi avete visto euforico per un minuto in due mesi, sono sempre stato tranquillo ed equilibrato. Non ho mai detto che una squadra che l’anno scorso è arrivata settima può lottare per lo Scudetto», ha aggiunto. «Io sono onesto, abbiamo perso e siamo tristi ma siamo ancora in equilibrio e so perfettamente perché sono venuto qui. Ho il livello di esperienza ed equilibrio per non far andare la gente in euforia per le vittorie e ...

