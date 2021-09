Roma | minacciava e rapinava gli anziani | il quartiere si mobilita con le ronde | preso il ‘terrore’ del Prenestino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Negli ultimi mesi aveva seminato il panico nei quartieri Alessandrino, Tor Sapienza e la Rustica e aveva messo a segno diverse rapine, generando terrore e paura in tutti i residenti. Rapine che, con lo stesso modus operandi, avvenivano in tarda serata e ai danni soprattutto di persone anziane. Tutte le vittime, quando hanno denunciato gli episodi, hanno raccontato dinamiche combacianti: tutte, infatti, sono state avvicinate da un extracomunitario di giovane età il quale, dopo aver approcciato con il pretesto di chiedere l’elemosina, estraeva un grosso coltello da cucina edi ucciderle se non gli avessero consegnato quanto in loro possesso. Nella notte del 15 luglio scorso, il malvivente seriale ha portato a termine ben due colpi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro: il primo ai danni di un cittadino che transitava in via del Grano, e l’altro nei ...