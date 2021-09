Roma, l’ultima della candidata antisemita e no vax di Michetti: invita alla resistenza contro il green pass. “Con un pugno ti spacco la faccia” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Francesca Benevento continua la sua battaglia contro le restrizioni dovute al Covid 19. E lo fa con un video pubblicato sui social. La candidata consigliera no vax e antisemita, in lista in una civica che supporta Enrico Michetti, nella breve clip invita alla “resistenza” contro il green pass, come si legge nella didascalia. “#resistenza insieme compatti. #nogreenpass”, scrive a corredo del video. Nella ripresa Benevento cita un saggio, con tanto di occhiolino finale: “Mi vengono in mente le parole di un saggio. Se vuoi spezzare un dito, è facile. È solo. Ma se insieme a questo dito si uniscono le altre dita compatte e poi si piegano insieme, diventa un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Francesca Benevento continua la sua battagliale restrizioni dovute al Covid 19. E lo fa con un video pubblicato sui social. Laconsigliera no vax e, in lista in una civica che supporta Enrico, nella breve clipil, come si legge nella didascalia. “#insieme compatti. #no”, scrive a corredo del video. Nella ripresa Benevento cita un saggio, con tanto di occhiolino finale: “Mi vengono in mente le parole di un saggio. Se vuoi spezzare un dito, è facile. È solo. Ma se insieme a questo dito si uniscono le altre dita compatte e poi si piegano insieme, diventa un ...

