Roma, il portiere non lo vede da giorni e lancia l’allarme: inquilino trovato morto nella sua abitazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Era qualche giorno che il portiere dello stabile non lo vedeva, forse un paio. Allertato quindi dall’assenza del condomino, ha deciso di contattare le forze dell’ordine, volendo scongiurare il peggio. Sotto segnalazione sono quindi giunte sul posto due pattuglie della Polizia di Stato intorno alle 9:30 di questa mattina, 22 settembre. Arrivati in Piazzale del Caravaggio, nel quadrante a sud della Capitale, tra i quartieri di Montagnola e Tor Marancia, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto un controllo. Purtroppo all’interno dell’abitazione, è stata fatta la macabra scoperta: i poliziotti hanno rinvenuto il corpo senza vita della persona che da un po’ di giorni non si faceva più vedere in giro. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, presumibilmente per portare via la salma della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Era qualche giorno che ildello stabile non lova, forse un paio. Allertato quindi dall’assenza del condomino, ha deciso di contattare le forze dell’ordine, volendo scongiurare il peggio. Sotto segnalazione sono quindi giunte sul posto due pattuglie della Polizia di Stato intorno alle 9:30 di questa mattina, 22 settembre. Arrivati in Piazzale del Caravaggio, nel quadrante a sud della Capitale, tra i quartieri di Montagnola e Tor Marancia, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto un controllo. Purtroppo all’interno dell’, è stata fatta la macabra scoperta: i poliziotti hanno rinvenuto il corpo senza vita della persona che da un po’ dinon si faceva piùre in giro. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, presumibilmente per portare via la salma della ...

zazoomblog : Roma il portiere non lo vede da giorni e lancia l’allarme: inquilino trovato morto nella sua abitazione -… - CorriereCitta : Roma, il portiere non lo vede da giorni e lancia l’allarme: condomino trovato morto nella sua abitazione - sportli26181512 : #RuiPatricio granitico, la #Roma lo esalta: Il portiere era stato accolto da un po’ di scetticismo ma ha velocement… - Alf19792 : @Gazzetta_it Zero titoli x la scena di domenica contro il portiere del Milan??solo xke si giocava in casa dei padron… - FrancescoOrdine : @franvanni In Italia dal vivo lo abbiamo visto a Roma quando para il rigore a Mazzola. Sandro, molti anni dopo, ci… -