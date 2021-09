Rogue Spirit - prova (Di mercoledì 22 settembre 2021) Orde demoniache emergono dall'oscurità e marciano verso il pacifico regno di Midra. Un solo uomo possiede il coraggio e la forza per fermare l'incombente peric... no, fermi tutti, stavolta non è un uomo quello in cui tutti ripongono le proprie speranze ma un fantasma. Più precisamente il fantasma del principe che in passato ha già sconfitto il Re dei Demoni, che viene destato dal suo sonno eterno da un gruppo di monaci. Pur avendo una consistenza eterea il giovane possiede un potere unico: può prendere possesso dei corpi dei nemici e usarli a suo vantaggio in battaglia. Rogue Spirit è il titolo di debutto dell'ennesimo team di sviluppo polacco, formato da un pugno di volenterosi e talentuosi sviluppatori che dopo quasi due anni di duro lavoro hanno realizzato il sogno di vedere il proprio gioco uscire in accesso anticipato su Steam. Abbiamo avuto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Orde demoniache emergono dall'oscurità e marciano verso il pacifico regno di Midra. Un solo uomo possiede il coraggio e la forza per fermare l'incombente peric... no, fermi tutti, stavolta non è un uomo quello in cui tutti ripongono le proprie speranze ma un fantasma. Più precisamente il fantasma del principe che in passato ha già sconfitto il Re dei Demoni, che viene destato dal suo sonno eterno da un gruppo di monaci. Pur avendo una consistenza eterea il giovane possiede un potere unico: può prendere possesso dei corpi dei nemici e usarli a suo vantaggio in battaglia.è il titolo di debutto dell'ennesimo team di sviluppo polacco, formato da un pugno di volenterosi e talentuosi sviluppatori che dopo quasi due anni di duro lavoro hanno realizzato il sogno di vedere il proprio gioco uscire in accesso anticipato su Steam. Abbiamo avuto ...

