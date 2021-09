Ritorna Paso Adelante | c’è l’annuncio ufficiale!

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è pronto a tornare ad essere trasmessa in Italia. Andiamo a vedere dove seguire la serie cult dei primi anni 2000. I protagonisti della serie tv spagnola (via Screenshot)Sono passati ben 16 anni dall’ultima volta cheè stato trasmesso in Italia. Infatti era il 2005 quando Italia 1 ha trasmesso l’ultima puntata della soap opera adolescenziale. La serie però è rimasta nel cuore di una generazione intera, vista che veniva trasmessa dalla Mediaset subito dopo i cartoni animati ad orario di pranzo. Adesso l’indimenticabile serie tv spagnola è pronta a tornare. La notizia ufficiale è arrivata poco fa, conpronto a sbarcare nel catalogo italiano di Netflix. I fan della piattaforma streaming, specialmente i più nostalgici sono ...

Claudiamarameo : Grazieeeeeeee Netflix mi rivedo tutto Paso Adelante e si ritorna alle elementari quando stavo bene senza problemi -

